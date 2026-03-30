Más móviles y equipamiento para reforzar la seguridad en el interior

La Provincia de Córdoba entregó móviles y equipamiento a 21 Guardias Locales del interior y lanzó la creación de 14 nuevas unidades, en un acto encabezado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo.

Durante la jornada, realizada en el Centro Cívico, se distribuyeron 15 vehículos 0 km —ocho camionetas Nissan Frontier y siete automóviles Renault Sandero— junto con armas de letalidad reducida y chalecos balísticos, destinados a fortalecer las tareas de prevención en municipios y comunas.

Según se informó, el programa de Guardias Locales ya alcanza a más del 90% de la población provincial, con más de 320 localidades adheridas y más de 230 unidades en funcionamiento.

El equipamiento entregado apunta a mejorar la presencia territorial y el trabajo conjunto con la Policía, especialmente en localidades del interior.

Entre los municipios beneficiados se encuentran Santa Eufemia, Sampacho, Potrero de Garay, Agua de Oro y San Antonio de Arredondo, entre otros.

El programa provincial busca reforzar la prevención mediante la provisión de recursos, capacitación y acompañamiento técnico a los gobiernos locales.