Parque Patricios: autorizaron la vuelta a los departamentos luego del derrumbe

Tras más de dos semanas desde el derrumbe del sector 2 del Barrio Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, el Gobierno porteño comunicó este domingo que las torres del complejo ya se encuentran habilitadas para que las familias afectadas regresen a sus viviendas.

Los vecinos, que fueron alojados provisoriamente en hoteles, están en condiciones de regresar a los edificios del Sector 2. La decisión se tomó luego de los trabajos realizados por la empresa constructora COSUD SA.

Actualmente, los edificios disponen de los servicios de electricidad, agua y gas. No obstante, en este último caso, la habilitación debe realizarse de manera individual.

Cada propietario tendrá que tramitar el alta del servicio ante Metrogas, requiriendo la intervención de un técnico matriculado que avale la conexión en cada unidad.

Por ahora, no se dieron a conocer nuevos plazos ni disposiciones adicionales respecto al monitoreo estructural del complejo.

"La Ciudad informa que las familias alojadas provisoriamente en hoteles están en condiciones de volver a sus viviendas en las Torres del Sector 2 del Complejo, donde se había registrado la caída de una losa del estacionamiento. Esto se debe a que sigue vigente la habilitación judicial del sector", indica el comunicado oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

El parte oficial detalla que se encuentran garantizadas las condiciones de seguridad estructural para habitar los departamentos.