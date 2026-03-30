Un apostador ganó más de $3.760 millones en el Quini 6

La fortuna tuvo su gran protagonista en la localidad de Gobernador Crespo, donde un apostador se quedó con el premio mayor del sorteo 3.360 del Quini 6. El ganador acertó los números 06, 08, 15, 24, 36 y 42 en la modalidad Revancha, llevándose un pozo superior a los $3.760 millones.

El millonario premio posiciona a este sorteo como uno de los más destacados del año, reavivando el interés de miles de jugadores en todo el país.

$378 millones fueron para Monte Buey

La provincia de Córdoba también tuvo su momento de celebración. En Monte Buey, un apostador acertó todos los números en la modalidad Siempre Sale y ganó más de $378 millones.

La combinación ganadora en este caso fue 01, 16, 24, 36, 42 y 45, y el ticket fue jugado en una agencia ubicada sobre calle Mariano Moreno al 400, según precisaron desde la organización.

En tanto, las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes al no registrarse ganadores con seis aciertos. De este modo, los pozos acumulados ya superan los $1.299 millones, lo que incrementa la expectativa de cara al próximo sorteo.

