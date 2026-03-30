Valle Hermoso celebró la paz con la cumbre “Paz y Vida 2026”

Valle Hermoso fue escenario de la cumbre “Paz y Vida 2026”, un encuentro realizado en el marco del 10º aniversario de la iniciativa “100 Poetas por la Paz”. Durante la jornada, vecinos de la localidad, visitantes de distintos puntos de la región y participantes provenientes de diversas provincias se reunieron para compartir actividades vinculadas al arte, la reflexión y el compromiso social.

Entre las propuestas destacadas se desarrolló una Caminata por la Paz, que convocó a los asistentes a recorrer distintos espacios del pueblo con un mensaje de convivencia y esperanza. Además, se llevó a cabo la plantación del Olivo de la Paz, un gesto simbólico que busca reforzar los valores de armonía y diálogo entre las comunidades.

La agenda también incluyó una visita al Museo Capitán Juan de Zevallos, donde los participantes pudieron conocer parte del patrimonio histórico y cultural de la localidad. El encuentro culminó con un cierre artístico protagonizado por el Ballet Municipal Lampatu Mayu, que ofreció un espectáculo de danzas tradicionales.

Con este tipo de iniciativas, Valle Hermoso continúa impulsando actividades culturales que promueven la paz, el encuentro comunitario y la participación ciudadana.