Abren un taller gratuito de ajedrez para chicos y adolescentes

La Municipalidad de Cosquín lanzó un taller gratuito de ajedrez destinado a niñas, niños y adolescentes de la ciudad, con el objetivo de fomentar el aprendizaje, la concentración y el pensamiento estratégico.

La propuesta comenzará el martes 7 de abril y se desarrollará como un espacio formativo y recreativo, donde los participantes podrán iniciarse o profundizar sus conocimientos en el juego.

Desde la organización destacaron que el taller busca no solo enseñar ajedrez, sino también promover habilidades cognitivas, la toma de decisiones y la socialización entre pares.

Las inscripciones se realizan en la Oficina de Juventud, ubicada en Presidente Perón 618, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13. También se encuentra disponible el correo [email protected]