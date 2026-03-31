Convocan a mujeres para una tarde de intercambio en Estancia La Quinta

La Municipalidad de Villa Carlos Paz lanzó la convocatoria para el 1° Encuentro de Mujeres Emprendedoras, una propuesta pensada para reunir a vecinas que desarrollan proyectos propios y buscan compartir experiencias.

La actividad se realizará el jueves 9 de abril, de 15:30 a 17:30, en el Parque Estancia La Quinta, ubicado en calle Los Zorzales 241.

Según informaron, el encuentro incluirá una merienda compartida, un espacio de diálogo e intercambio de ideas, y la posibilidad de generar vínculos entre emprendedoras de la ciudad. También invitan a llevar mate para acompañar la jornada.

Desde la organización señalaron que el objetivo es visibilizar el trabajo de las mujeres emprendedoras, fomentar la colaboración y fortalecer el desarrollo de iniciativas locales.

Para participar, solicitan confirmar asistencia previamente a través de WhatsApp al 3541555939.