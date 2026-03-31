Córdoba inició jornadas para formar en economía a la ciudadanía

La Legislatura de Córdoba puso en marcha el ciclo de Jornadas de Divulgación de la Alfabetización Económica y Financiera, una propuesta que busca acercar herramientas prácticas para mejorar la toma de decisiones económicas en la vida cotidiana.

La actividad se desarrolla en el marco de la Ley Provincial 11.023 y cuenta con la participación de referentes del ámbito educativo, académico, social y de los medios de comunicación. Además, las jornadas se realizan de manera presencial y también pueden seguirse de forma virtual a través de los canales oficiales.

Durante el encuentro se abordaron distintas miradas sobre educación financiera. Entre ellas, se destacó el rol de los medios en la difusión de contenidos económicos, así como la importancia de incorporar estos conocimientos en el sistema educativo.

También se desarrolló un panel enfocado en la enseñanza de la economía y las finanzas, donde se compartieron experiencias vinculadas a la formación de estudiantes y emprendedores.

En el cierre, quienes impulsaron la ley remarcaron la necesidad de brindar herramientas acordes a cada nivel educativo, con el objetivo de fortalecer la formación integral y preparar a la ciudadanía para enfrentar decisiones económicas con mayor conocimiento.

El ciclo continuará con nuevos encuentros, con la intención de consolidar este espacio como una instancia permanente de formación y debate en la provincia.