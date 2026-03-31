Cosquín vivió una jornada de circo y música en la plaza

El pasado domingo, Cosquín fue escenario de una jornada cultural abierta con circo y música en la Plaza San Martín, en el marco del ciclo Música en la Plaza. La actividad coincidió con la gala de cierre de la 2ª Convención Cordobesa de Circo, que durante cuatro días reunió a artistas y público en distintos espacios de la ciudad.

La propuesta incluyó talleres, varietés, conversatorios y una feria, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la comunidad circense en la provincia. Como cierre, se presentó una varieté a la gorra que convocó a familias y vecinos, con números de payasos, mimos, acrobacias aéreas, equilibrio y otras disciplinas.

La jornada culminó con un show musical que sumó ritmo a la tarde y acompañó el encuentro al aire libre, pensado para compartir en comunidad.

Desde el municipio invitaron a continuar participando de estas actividades culturales que se desarrollan todos los domingos en la plaza principal de la ciudad.