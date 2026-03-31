Cruz del Eje: declararon la quiebra de la empresa frigorífica La Taba SRL

La Justicia de Córdoba declaró la quiebra de la empresa frigorífica La Taba SRL, luego de que la firma reconociera que no puede continuar con su actividad. La situación pone en riesgo más de 50 puestos de trabajo vinculados a la planta municipal de Cruz del Eje.

La decisión fue tomada por el Juzgado Civil y Comercial de 33° Nominación, que dictó la quiebra indirecta tras el fracaso del concurso preventivo. Según informó el Poder Judicial provincial, la empresa no logró presentar una propuesta viable para sus acreedores y admitió la inviabilidad de su continuidad.

En su presentación ante la Justicia cordobesa, la compañía señaló que su situación económica y financiera se deterioró en los últimos meses, lo que le impidió sostener la operación.

En este contexto, la jueza Marcela Susana Antinucci exhortó a la empresa, a los extrabajadores, al sindicato de la actividad, a la Secretaría de Trabajo de Córdoba y a la Municipalidad de Cruz del Eje a trabajar en conjunto para evaluar alternativas que permitan reactivar la planta y preservar las fuentes laborales.

Actualmente, La Taba SRL arrastra una deuda superior a los $3.540 millones, con 1.283 cheques rechazados o impagos, y cuenta con la calificación más baja del Banco Central, correspondiente a deudor irrecuperable.

El desenlace se produce menos de tres años después de que la propia empresa anunciara, junto al entonces gobernador Juan Schiaretti, un plan de inversión de $98 millones y la creación de 75 empleos en Bañado de Soto. Ese proyecto, que contemplaba la producción de harina de hueso y grasa refinada, nunca llegó a concretarse.

Granja Tres Arroyos en crisis: caída productiva y más de $26.000 millones en cheques rechazados

Granja Tres Arroyos, la principal empresa avícola del país, atraviesa fuertes dificultades financieras, pérdida de productores integrados y una marcada caída en su nivel de actividad, lo que genera gran preocupación en el sector.

Según pudo constatar InfoGremiales, de acuerdo con datos del Banco Central, la firma acumula cerca de 1.200 cheques rechazados por más de $20.100 millones. A este panorama se suman las obligaciones impagas de empresas vinculadas: Wade (ex Cresta Roja) registra 412 cheques rechazados por alrededor de $3.500 millones, mientras que Avex concentra 373 documentos por unos $2.800 millones. En conjunto, las tres compañías reúnen casi 2.000 cheques rechazados por más de $26.400 millones, lo que da cuenta de la presión financiera que enfrenta el grupo.

Más allá de la situación financiera, en el sector avícola crece la inquietud por el impacto de la crisis sobre la estructura productiva, lo que derivó que, en los últimos meses, alrededor de 120 productores integrados dejaran de operar con la empresa y migraran hacia otros frigoríficos, lo que implicaría la pérdida de cerca del 60% de su red.

Además, distintas fuentes informan que hay una fuerte contracción en la faena diaria, que habría pasado de unos 700.000 pollos a aproximadamente 200.000.

Todo este proceso se da junto a un ajuste interno orientado a sostener la operatoria de la empresa, que habría pasado de tener más de 1.500 trabajadores a unos 700, a través de retiros voluntarios, jubilaciones, recorte de horas extras y desvinculaciones selectivas.

Sin embargo, el escenario actual plantea un desafío más profundo. La retracción ya no se limita al plano financiero o laboral, sino que comienza a impactar directamente en la base productiva del negocio y especialistas del sector advierten que la situación excede un problema de liquidez y que el foco está puesto en determinar si Granja Tres Arroyos podrá sostener su dimensión industrial o si deberá encarar una reestructuración más profunda para adaptarse a un nuevo escenario.