Defensorías del país debatieron energía, salud y acceso a derechos

La Secretaría de Comunicación de la Defensoría del Pueblo de Córdoba participó del Primer Plenario Anual de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina, realizado en la ciudad de Catamarca.

Durante el encuentro, representantes de distintas provincias compartieron experiencias y debatieron sobre temas vinculados a servicios públicos, salud, discapacidad, acceso a derechos y la prevención de delitos que afectan a niños y adolescentes en entornos digitales.

En representación del Defensor del Pueblo Adjunto, Gabriela Pérez Carretta presentó las principales líneas de trabajo que lleva adelante la Defensoría cordobesa. Entre ellas, el asesoramiento a usuarios por el nuevo esquema de subsidios energéticos impulsado a nivel nacional y el acompañamiento en situaciones de endeudamiento familiar, especialmente vinculadas al Banco de la Provincia.

Además, expuso los ejes del Plan Estratégico de Gestión 2025–2035, que orienta las políticas institucionales a mediano y largo plazo.