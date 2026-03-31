Desde este miércoles, nuevas empresas toman dos corredores clave

Desde este miércoles 1° de abril, el sistema de transporte urbano de Córdoba sumará cambios importantes: el corredor 5 pasará a ser operado por la empresa SiBus, mientras que el corredor 7 quedará en manos de SolBus, en una nueva etapa de reorganización del servicio.

SiBus incorporará 22 unidades cero kilómetro y otras 33 con menos de cuatro años de antigüedad, destinadas exclusivamente a su nuevo corredor. Por su parte, SolBus contará con 62 colectivos nuevos y 20 unidades adquiridas entre 2023 y 2025. Con estas incorporaciones, el sistema busca garantizar que toda la flota tenga una antigüedad máxima de cinco años.

En paralelo, Coniferal continuará operando los corredores 1, 4 y 6, mientras que Tamsau mantendrá las líneas de trolebuses y seguirá a cargo de manera transitoria del corredor 2 y las líneas anulares, hasta que se defina una nueva adjudicación.

Estos cambios marcan el cierre del plan de contingencia que se había implementado tras la salida de la empresa FAM. Desde ahora, los servicios de los corredores 2, 5 y 7, junto con las líneas 600 y 601, volverán a ser pagos.

Además, los trabajadores de la firma saliente fueron absorbidos por las nuevas prestatarias, garantizando la continuidad laboral dentro del sistema.

Así queda distribuido el servicio en la ciudad: