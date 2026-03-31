El Gobierno remitió más de 60 pliegos para cubrir cargos judiciales

Con el ingreso de 62 pliegos de candidatos por parte del Poder Ejecutivo, el Senado inició el proceso para cubrir más de 300 cargos vacantes de magistrados en distintas fiscalías, defensorías y juzgados de todo el país, una de las metas que se fijó el Ministerio de Justicia bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos irán ingresando a la Cámara alta en tandas, según había revelado el titular de la cartera judicial, y deberán pasar por la comisión de Acuerdos, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.

Los cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social. Se… — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 25, 2026

También se incluyeron los pliegos de candidatos para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y vocales del Directorio de ENARGAS, con la propuesta de renovar el mandato del actual interventor Néstor Laboglia y como vice a Vicente Serra.

Se especula que en los próximos días ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.

Entre las designaciones se destaca la de Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Es hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que elaboró la terna de la que el Ejecutivo lo seleccionó.

En la misma tanda figuran Ana María Cristina Juan, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la investigación por el caso $LIBRA; y María Julia Sosa, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, secretaria del juzgado federal del juez Julián Ercolini.

En la sesión del pasado 18 de marzo, el Senado convalidó una reforma de su reglamento interno para regular la publicidad de los pliegos enviados por el Gobierno para el nombramiento de jueces, conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Esta modificación prevé que los pliegos de los candidatos a cubrir estos cargos deberán publicarse durante dos días con una antelación no menor a quince días corridos previos a la audiencia pública.

La publicación de los pliegos deberá estar disponible tanto en el sitio web institucional, las redes sociales y el Boletín Oficial del Senado.

En tanto, si se tratara de cargos inherentes a jurisdicciones ajenas a la Ciudad de Buenos Aires, se deberá comunicar la información sobre los pliegos a los poderes legislativos provinciales, que a su vez deberán dar publicidad de los mismos.

Listado completo de pliegos

Cámara Nacional de Casación

1- Nicolás Grappasonno — Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Cámaras de Apelaciones y Tribunales Orales Federales

2- Emilio Santiago Faggi — Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala 3

3- Lureano Alberto Durán — Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala 3

4- Yamile Susana Bernan — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

5- Santiago Quián Zavalía — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

6- Paula Andrea Castro — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

7- Samanta Claudia Biscardi — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

8- Osvaldo Felipe Pitrau — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

9- Analía Victoria Romero — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

10- Lucila Inés Córdoba — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K

11- Alejandro Javier Catania — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

12- Juan Pedro Galván Greenway — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

13- Jorge Djivaris — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal

14- Walter Fabián Carnota — Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

15- Fernando Strasser — Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

16- María Verónica Micheli — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

17- Carlos Fabián Cuesta — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

18- María Julia Sosa — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

19- Claudio Ricardo Silvestri — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires

20- Pablo Ezequiel Wilk — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, provincia de Buenos Aires

21- Pablo Javier Flores — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires

22- Javier Matías Arzubi Calvo — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín, provincia de Buenos Aires

23- Nicolás Ramón Ceballos — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal

24- Ricardo Santiago Lombardo — Juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal

25- Ivana Sandra Quinteros — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal

26- Nicolás Antonio Pacilio — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal

27- Hugo Fabián Decaría — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal

28- Federico Novello — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal

Jueces federales

29- Gerardo Daniel Cacace — Juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa, provincia de Formosa

30- Emilio Rosatti — Juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de Santa Fe

31- Walter Alberto Rodríguez — Juez del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Santa Fe, provincia de Santa Fe

32- Ana María Cristina Juan — Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires

33- Diego Allievi — Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 de la Capital Federal

34- María Laura Ameri — Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 3 de la Capital Federal

Jueces nacionales en lo Criminal y Correccional

35- María Gloria Capanegra — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal

36- Santiago José Jaimes Munilla — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal

37- Pablo Federico Moya — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 de la Capital Federal

38- Laura Fabiana Kvitko — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 de la Capital Federal

39- Santiago Alberto Poncio — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal

40- Paula Fuertes — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal

41- Soledad Eugenia Mariño — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal

42- Ignacio Labadens — Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal

Jueces nacionales en lo Civil

43- Laura Wiszniacki — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62 de la Capital Federal

44- Ezequiel Javier Sobrino Reig — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 de la Capital Federal

45- Julián Herrera — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal

46- Juan Martín Balcazar — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95 de la Capital Federal

47- Germán Augusto Degano — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 de la Capital Federal

48- Javier Alberto Santiso — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal

49- Santos Enrique Cifuentes — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Capital Federal

Fuero Comercial

50- María Agustina Boyajian Rivas — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22 de la Capital Federal

Fiscalías

51- Juan Andrés Moldes — Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico, Fiscalía N° 1

Defensores

52- María Inés Reston — Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1

53- Felipe Alberto Alliaud — Defensor Público Curador, Defensoría Pública Curaduría N° 4

54- Marcela Lorena Sasso — Defensora Pública de Menores e Incapaces, Defensoría N° 3

55- Verónica Mabel Polverini — Defensora Pública de Menores e Incapaces, Defensoría N° 7

56- Lucas Marcelo Bellotti San Martín — Defensor Público de Menores e Incapaces, Defensoría N° 2

Conjueces

57- Lucila Califano — Conjuez de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil con competencia en asuntos de familia y capacidad de las personas

58- Paula Diana Marinkovic — ídem

59- Claudia Inés D’Acunto — ídem

60- Ramiro Santo Fare — ídem

61- Raúl Augusto Montesano — ídem

62- Adrián Jorge Hagopian — ídem