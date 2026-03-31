Hasta cuándo sigue el calor de verano, el clima para Semana Santa

Sierras de Córdoba
Hasta cuándo sigue el calor de verano, el clima para Semana SantaSe anuncian jornadas con máximas que se ubicarían por encima de los 30 grados.
El calor extremo se hace sentir en las sierras de Córdoba y se extendería durante la Semana Santa. Los especialistas anticipan días con humedad, tormentas aisladas y máximas que se ubicarían por encima de los 30 grados en los valles turísticos de Punilla, Traslasierra y Calamuchita.
Todo hace presumir que no habrá grandes variaciones climáticas hasta el 10 de abril, fecha en la que ingresaría un frente frío débil que traería cierto alivio a la región.
Para mañana miércoles, se prevén registros cercanos a los 32 grados y lo mismo ocurrirá durante el Jueves Santo. En tanto, el viernes habría cielo parcialmente nublado, circulación del este y noreste, nubosidad variable y algunas tormentas en las sierras.
La inestabilidad será protagonista durante el fin de semana y para el sábado, se anticipa un día de calor y húmedo e inestable, con algunas tormentas y chaparrones hacia la tarde-noche y madrugada del día domingo. Finalmente, hacia el domingo se registrará una rotación del viento al sur y el lunes un leve descenso térmico que no durará demasiado.