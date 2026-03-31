Hasta cuándo sigue el calor de verano, el clima para Semana Santa

El calor extremo se hace sentir en las sierras de Córdoba y se extendería durante la Semana Santa. Los especialistas anticipan días con humedad, tormentas aisladas y máximas que se ubicarían por encima de los 30 grados en los valles turísticos de Punilla, Traslasierra y Calamuchita.

Todo hace presumir que no habrá grandes variaciones climáticas hasta el 10 de abril, fecha en la que ingresaría un frente frío débil que traería cierto alivio a la región.

Para mañana miércoles, se prevén registros cercanos a los 32 grados y lo mismo ocurrirá durante el Jueves Santo. En tanto, el viernes habría cielo parcialmente nublado, circulación del este y noreste, nubosidad variable y algunas tormentas en las sierras.

La inestabilidad será protagonista durante el fin de semana y para el sábado, se anticipa un día de calor y húmedo e inestable, con algunas tormentas y chaparrones hacia la tarde-noche y madrugada del día domingo. Finalmente, hacia el domingo se registrará una rotación del viento al sur y el lunes un leve descenso térmico que no durará demasiado.