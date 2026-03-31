La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

En el segundo semestre de 2025, la pobreza alcanzó al 21,0% de los hogares en el que residen el 28,2% de las personas y la indigencia afecta al 6,3% que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos, según los datos informados este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Esto implica que, extrapolado al total de la población, unas 13,1 millones de personas están debajo de la línea de pobreza, de las cuales 2,9 millones se encuentran en condición de indigencia.

Los datos marcan implica una baja significativa respecto al segundo semestre de 2024, cuando la pobreza se ubicó en 38,1% y la indigencia en 8,2%, de acuerdo al Indec. Como también ante el primer semestre de 2025, cuando se posicionaron en 31,6% y 6,9%, respectivamente.

La pobreza afectó más a los niños

En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que 41,3% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza. El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 32,6% y 24,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 9,7% de las personas se ubicó bajo la linea de pobreza.

A nivel regional la incidencia de la pobreza en personas se ubicó en un 28,3% para Gran Buenos Aires, en 32,3% para Cuyo, 32,7% para Noreste, 28,4% para Noroeste, 26,2% para Pampeana y en 25,4% para Patagonia.

Mientras que la incidencia de la indigencia fue de un 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% para Noreste, 3,8% para Noroeste, 6,2% para Pampeana y 4,0% para Patagonia.

En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un descenso de la pobreza de 3,6%. con respecto al primer semestre de 2025. Mientras que, en los aglomerados de menos de 500.000, la reducción fue de 2,3% entre los mismos períodos.

Teniendo en cuenta que la brecha de la pobreza es la distancia entre los ingresos y las canastas de los hogares pobres, se observó que:

• La brecha de la pobreza de los hogares se ubicó en 35,7%.

• El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $783.493, mientras que la Canasta Básica Total promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $1.219.130.

Los últimos registros de la pobreza del Indec

En 2024, el índice de pobreza fue del 52,9% durante el primer semestre, lo cual fue un incremento de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2023 (40,1%), según informó el Indec.

Asimismo, la indigencia se duplicó en un año, pasando del 9,3% en el primer semestre de 2023 al 18,1% en los primeros seis meses de 2024.

Sin embargo, en el segundo semestre de 2024 la pobreza bajó considerablemente, alcanzando al 38,1% de la población, 3,6 puntos porcentuales menos que en igual período de 2023. En el mismo sentido, la indigencia cayó 3,6 puntos por debajo del final de la gestión del Frente de Todos, ubicándose en el 8,2%.

La tendencia se sostuvo en el primer semestre de 2025, al registrar la pobreza una caída al 31,6%, el valor más bajo desde el segundo semestre de 2018 (31,5%). En tanto, la indigencia fue del 6,9%.