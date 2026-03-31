Obras en la red de agua complica el tránsito en avenida Cárcano

Este martes se realizan tareas de mantenimiento del servicio de agua potable en la intersección de avenida Cárcano y avenida Libertad, en Carlos Paz.

Como consecuencia de los trabajos, el tránsito se encuentra desviado en la zona y puede observarse agua sobre la carpeta asfáltica, lo que obliga a circular con precaución.

Desde el área de Agua y Saneamiento indicaron que este tipo de intervenciones se realizan de manera periódica y no afectan el suministro habitual del servicio.

Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 3541 528314.