Obras en la red de agua complica el tránsito en avenida Cárcano

Carlos Paz
Obras en la red de agua complica el tránsito en avenida CárcanoHabrá presencia de agua en la calzada y tránsito reducido en un sector clave de la ciudad
Este martes se realizan tareas de mantenimiento del servicio de agua potable en la intersección de avenida Cárcano y avenida Libertad, en Carlos Paz.
Como consecuencia de los trabajos, el tránsito se encuentra desviado en la zona y puede observarse agua sobre la carpeta asfáltica, lo que obliga a circular con precaución.
Desde el área de Agua y Saneamiento indicaron que este tipo de intervenciones se realizan de manera periódica y no afectan el suministro habitual del servicio.
Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 3541 528314.