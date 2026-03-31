San Antonio al borde del cierre: El turismo contra las cuerdas por un «impuestazo»

Un grupo de propietarios de cabañas y comercios de San Antonio de Arredondo encendieron la alarma por una situación que califican como «insostenible», aseguran que podría derivar en el cierre masivo de establecimientos vinculados a la industria turística y la pérdida de numerosas fuentes laborales.

El reclamo fue formalmente presentado el pasado 10 de marzo ante el intendente Ariel Moyano y denunciaron el cobro indebido de tasas vinculadas al servicio de cloacas por parte de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRI) y Rentas.

Si bien reconocen que la Provincia ejecutó la obra principal de conexión, señalan que el municipio no realizó la red interna necesaria en los barrios, lo que impide que puedan acceder efectivamente al servicio.

«¿Cómo nos vamos a conectar si no tenemos de dónde?»; cuestionaron los cabañeros, al tiempo que responsabilizaron al intendente por la falta de ejecución de las obras complementarias. En la nota, los vecinos sostienen que se trata de un servicio «que no existe en la actualidad», lo que configura, según expresan, una situación de «injusticia tributaria» que afecta directamente la viabilidad económica del sector turístico local.

Rodolfo Faucher es uno de los denunciantes y dijo que debió darle de baja a su comercio. «El conflicto tiene antecedentes desde 2012, pero se agravó tras la ejecución de una obra provincial hace aproximadamente dos años que nunca fue completada con las conexiones necesarias. Nos están cobrando cifras altísimas por un servicio que no tenemos. Es una situación totalmente injusta».

Actualmente, cada propietario enfrenta costos mensuales cercanos a los 550 mil pesos. De acuerdo a la proyección presentada por los propios vecinos, el impacto económico es creciente y alarmante. En 2024, el total anual abonado fue de $109.050, mientras que en 2025 ascendió a más de $3,1 millones. Para 2026, el monto proyectado rondaría los $8,9 millones anuales, y podría escalar hasta los $16,3 millones en el 2028.

En ese sentido, estiman que el costo acumulado por el período 2026-2028 alcanzaría aproximadamente los $37 millones por contribuyente. Los vecinos fundamentan su reclamo en varios puntos clave: «la inexistencia de contraprestación del servicio, el carácter confiscatorio de los aumentos, la falta de transparencia sobre el destino de los fondos y la desigualdad en la aplicación de la carga», ya que solo un grupo reducido de contribuyentes se ve afectado.

Además, advierten sobre las consecuencias económicas y sociales que comienzan a evidenciarse. «Muchos estamos dando de baja las cabañas. Esto no solo impacta en nosotros, sino también en trabajadores que dependen de esta actividad»; señaló Faucher en diálogo con El Diario. Asimismo, en la presentación formal también alertan que, de persistir la situación, podría iniciarse un proceso de baja masiva de habilitaciones comerciales, con la consecuente pérdida de empleo y un fuerte golpe al turismo local.

El conflicto involucra tanto al organismo provincial como al municipio, al que los vecinos responsabilizan por no haber ejecutado las obras necesarias para completar el sistema.

Ante este escenario, el legislador Walter Gispert confirmó que en los próximos días realizará un pedido de informe en la Legislatura, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y conocer detalles sobre la aplicación de estas tasas. Mientras tanto, los vecinos no descartan avanzar por la vía judicial sobre el municipio de San Antonio de Arredondo.