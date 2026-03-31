Se doctoró en antropología con una investigación ligada al museo de Carlos Paz

La investigadora Macarena Traktman se doctoró en Ciencias Antropológicas tras defender su tesis el pasado 30 de marzo en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

El trabajo, titulado “Prácticas alfareras en el sur del valle de Punilla durante el Holoceno tardío final”, se centró en el estudio de las producciones cerámicas de las poblaciones originarias de la región. Parte de la investigación estuvo vinculada al patrimonio arqueológico del Museo Numba Charava de Villa Carlos Paz, lo que le dio un fuerte anclaje territorial.

A partir de este enfoque, la tesis permitió reconstruir técnicas de elaboración, usos y dinámicas culturales de los antiguos habitantes del valle, aportando nuevas claves sobre su vida cotidiana y organización.

El estudio fue dirigido por la Dra. Gisela Sario y el Dr. Lucas Pereyra Domingorena, y evaluado por un tribunal integrado por especialistas del área.

Desde el ámbito académico destacaron el aporte del trabajo al conocimiento arqueológico de Córdoba y su vínculo con instituciones locales que resguardan el patrimonio de la región.