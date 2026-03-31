Se viene el Festival Familiar Barrial del Andariego

El domingo 5 de abril, el barrio El Vallecito se llenará de música, diversión y actividades para toda la familia con la realización del Festival Familiar Barrial del Andariego. El evento se desarrollará de 12:30 a 18:00 en la esquina de Patricios y Blandegues.

La jornada contará con shows en vivo, un certamen de talentos, la presentación del Ballet Folklórico “Corazón Patrio”, la participación de El Andariego y un gran cierre a puro cuarteto con Banda OK.

Además, los asistentes podrán disfrutar de un servicio de comidas, que incluirá locro y pollo. Los organizadores recomiendan reservar con anticipación llamando al 3548 43-4444. Para los más chicos habrá juegos infantiles, y toda la familia podrá participar de sorteos y premios.

Las entradas son limitadas y tienen un valor de $8.000 para el público general y $5.000 para vecinos de El Vallecito.

Con un programa pensado para grandes y chicos, el festival se presenta como un plan ideal para disfrutar en familia.