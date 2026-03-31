Tanti convoca a una vigilia para recordar a los excombatientes

En la antesala de un nuevo 2 de abril, la Municipalidad de Tanti invita a vecinos a participar de una vigilia en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El encuentro se realizará el martes 1 de abril a las 19:30 en el Centro Cultural Tanti, donde se desarrollará un espacio de memoria y acompañamiento a los excombatientes.

Desde la organización señalaron que la actividad busca rendir homenaje a quienes participaron del conflicto, mantener viva la memoria colectiva y generar un ámbito de encuentro para la comunidad.

La propuesta es abierta a todo público y apunta a compartir un momento de reflexión, respeto y unión en torno a una fecha significativa para el país.