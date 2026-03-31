Un ancestro comechingón fue reenterrado tras 15 años en Córdoba

En un hecho considerado histórico, el pasado 21 de marzo se concretó la devolución de los restos de un ancestro a la comunidad Ctalamuchita del Pueblo Comechingón, en la ciudad de Villa Nueva. La restitución se enmarca en la aplicación de la Ley Provincial 10.317, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre los restos de sus antepasados.

La ceremonia se llevó a cabo en el cementerio San José, con la participación de integrantes de distintas comunidades originarias, en un contexto simbólico marcado por el equinoccio de otoño. El acto incluyó rituales y expresiones culturales propias de los pueblos involucrados.

Los restos habían sido hallados en 2010 en la localidad de Tío Pujio, tras un descubrimiento fortuito que derivó en su exhumación por orden judicial. Luego de confirmarse que se trataba de restos antiguos, fueron resguardados durante años en el Instituto de Antropología de Córdoba.

El pedido de restitución fue impulsado por referentes de la comunidad, quienes reclamaron que el ancestro regrese a su territorio para descansar según sus tradiciones. “La comunidad tiene autonomía para decidir dónde y cómo enterrarlo”, señalaron durante el proceso.

La devolución se concretó tras un trabajo conjunto entre comunidades indígenas, equipos científicos y organismos estatales, en el marco de políticas que buscan reconocer la identidad cultural y los derechos de los pueblos originarios.

Este tipo de restituciones forman parte de un proceso más amplio que apunta a devolver restos que permanecen en instituciones, avanzando en la reparación histórica y el reconocimiento de las comunidades indígenas en la provincia.