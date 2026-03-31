Un nuevo atractivo comienza a tomar forma sobre la costanera de Carlos Paz, donde avanzan los trabajos para instalar un cartel de grandes dimensiones que será inaugurado este sábado.

Según se pudo saber, la estructura tendrá alrededor de 15 metros de largo y contará con iluminación propia, lo que permitirá que también se destaque durante la noche. Por el momento, una parte del cartel permanece cubierta, por lo que todavía no se observa completo el nombre de la ciudad.

El diseño incluye letras corpóreas y el logo oficial, con una ubicación estratégica frente al lago que lo posiciona como un futuro punto elegido para fotografías.

Este nuevo espacio se sumará a otros tres ya existentes en Carlos Paz: uno al final de la costanera, otro en la plaza del CAS en el centro, y el cartel metálico ubicado frente al Palacio Municipal. Con esta incorporación, la ciudad amplía su circuito de postales urbanas pensadas para vecinos y turistas.