Valle Hermoso lanza curso de Electricista Habilitado categoría 3

Con el objetivo de brindar nuevas oportunidades de capacitación y empleo, ya se encuentra en marcha el Curso de Electricista Habilitado Categoría 3, una iniciativa conjunta de la Fundación Ingeniar y la Municipalidad de Valle Hermoso.

La formación, dirigida a vecinos interesados en desarrollarse en el sector eléctrico, está a cargo del capacitador Martín Ortega y busca ofrecer una salida laboral concreta a quienes participen.

Este curso forma parte de las acciones impulsadas por la municipalidad y la fundación para fortalecer la educación y el empleo en la comunidad, fomentando que los vecinos puedan acceder a herramientas que mejoren sus posibilidades de inserción laboral.