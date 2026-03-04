Alarma por la aparición de víboras en los colegios de Altos del Valle

Vecinos que habitan en el barrio Altos del Valle de Villa Carlos Paz manifestaron su preocupación por la aparición de víboras en los colegios de la zona. Durante esta semana, se encontraron dos ejemplares de yarará en las instalaciones de una escuela secundaria y en las inmediaciones de un jardín de infantes.

Según informaron los padres de los alumnos, la situación encendió las alarmas por el riesgo que la presencia de los reptiles tiene para los niños y jóvenes de acuden a las instituciones educativas del Distrito Oeste.

Los especialistas informaron que este tipo de hallazgo se debe principalmente a la época del año y la gran cercanía de dichos edificios educativos con ámbitos de gran presencia de bosque nativo.