ANSES: la fecha límite para cobrar el dinero retenido de la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el plazo límite para presentar los documentos solicitados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y así cobrar el 20% retenido durante todo el año. Algunos beneficiarios de este programa del organismo podrán recibir montos que superan los $600.000 antes de fin de año.

Los padres deben presentar la Libreta AUH para demostrar que los niños están escolarizados, cuentan con el programa de vacunación y cumplen con los controles de salud. Este proceso se puede completar de forma online o presencial.

Hasta cuándo hay tiempo de presentar la Libreta AUH

El nuevo plazo para presentar la Libreta AUH se extendió hasta el 31 de marzo de 2026, lo que permitirá a las familias cobrar el 20% retenido del complemento acumulado durante todo el 2024.

Paso a paso para entregar la Libreta AUH

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a Hijos > Libreta AUH y revisar los datos de los hijos o personas a cargo por los que se cobra la asignación.

Si falta algún apartado (educación, salud o vacunación), elegir Generar Libreta para descargarla o enviarla por mail.

Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo a la escuela o al centro de salud para que lo completen y firmen.

Sacar una foto del formulario completo: sobre una superficie plana, bien iluminada y con las cuatro esquinas marcadas en negro. El archivo debe ser JPG y pesar menos de 3 MB.

Volver a mi ANSES y entrar a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH. Seguir los pasos para finalizar la carga.

El trámite queda confirmado cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se hizo correctamente.

Anses indicó que, si no es posible presentar la Libreta online, el trámite también puede hacerse sin turno en una oficina de Anses o en un operativo de atención del organismo.