Carlos Paz se prepara para fuertes lluvias y tormentas

Villa Carlos Paz y gran parte del valle de Punilla se preparan para un nuevo episodio de tormentas intensas que comenzará esta noche y podría extenderse durante gran parte del jueves. El pronóstico oficial advierte sobre chaparrones fuertes, actividad eléctrica y lluvias persistentes, especialmente hacia la tarde.

Durante la noche de este miércoles se espera el desarrollo de tormentas fuertes con probabilidades de lluvia entre el 40 y el 70 por ciento, mientras que la temperatura rondará los 20 grados y soplarán vientos del sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La situación podría intensificarse durante el jueves, cuando las tormentas se mantendrán desde la madrugada y la mañana. El momento de mayor inestabilidad está previsto para la tarde, con probabilidades de precipitación que pueden llegar entre el 70 y el 100 por ciento y una temperatura máxima cercana a los 21 grados.

En ese escenario, no se descartan fuertes chaparrones, acumulación de agua en calles y crecidas repentinas en arroyos y ríos serranos, un fenómeno frecuente cuando las tormentas descargan con intensidad sobre las cuencas de Punilla.

El panorama comenzaría a mejorar hacia la noche del jueves, cuando las tormentas tenderían a disminuir y la probabilidad de lluvia bajaría al rango del 10 al 40 por ciento.