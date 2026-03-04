Científicos cordobeses prueban un sistema para bajar el calor en la ciudad

La Universidad Blas Pascal desarrolla en Córdoba un proyecto de investigación que busca reducir los efectos de las llamadas “islas de calor” en sectores urbanos, un fenómeno cada vez más frecuente en ciudades con alta concentración de cemento y escasa vegetación.

La iniciativa se denomina RefresCOR y fue seleccionada en la edición 2025 del programa “Innovar por el Clima”, impulsado por CorLab, el laboratorio de innovación pública de la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital de la Municipalidad de Córdoba.

El proyecto es llevado adelante por el Instituto de Investigación y Desarrollo Sostenible de la Universidad Blas Pascal y propone intervenciones concretas en espacios urbanos accesibles para disminuir la temperatura ambiente.

Según explicó el investigador Lucas Vanoli Faustinelli, el equipo comenzó a estudiar el fenómeno hace unos tres años, analizando especialmente cómo las islas de calor afectan a sectores socialmente vulnerables.

“Planteamos una prueba piloto con medidas para disminuir la isla de calor en determinados sitios urbanos accesibles y también mediante soluciones basadas en la naturaleza”, señaló.

La experiencia piloto se implementó en el estacionamiento del predio universitario, donde se aplicó pintura reflectiva sobre el suelo y se plantaron árboles nativos donados por la empresa MAP-SA.

El objetivo es medir científicamente el impacto de estas intervenciones y comparar la diferencia entre un espacio intervenido y otro sin modificaciones.

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de medición de resultados.

El trabajo reúne a estudiantes e investigadores de distintas áreas. El equipo estudiantil está integrado por Ulises Pons Gonzalez, Valentina Venencia, Augusto Baldaccini, Agostina Davies, Franca Melian, Candelaria Dedeu, Camila Cueto y Facundo Gil, bajo la dirección de Lucas Vanoli.

También participan los investigadores Diego Hernán Pons, Alexandra Abigail Vallejos, Giuliana Beatriz Beltramone, Macarena Belen Bresan y Anabella Ferral.

Desde la universidad adelantaron que, si los resultados son positivos, el modelo podría replicarse en escuelas, centros de jubilados, grandes superficies comerciales y otros espacios urbanos donde el calor represente un riesgo para la población.

RefresCOR cuenta con financiamiento del programa internacional Innovar por el Clima, impulsado por Bloomberg Philanthropies y desarrollado en Córdoba por CorLab.

El programa busca impulsar soluciones innovadoras para enfrentar el cambio climático a nivel local. En su edición 2025 fueron seleccionadas 17 propuestas presentadas por startups y equipos de investigación cordobeses, que reciben apoyo técnico y financiamiento del Youth Climate Action Fund.