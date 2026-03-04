El campeón olímpico “Maligno” Torres fue homenajeado en la Legislatura

La Legislatura de Córdoba distinguió este martes al campeón olímpico de BMX Freestyle, José Augusto “Maligno” Torres Gil, como deportista destacado cordobés durante una reunión de la Comisión de Deportes.

La actividad se realizó en la Sala Memoria, Verdad y Justicia y fue encabezada por la presidenta de la comisión, Patricia Botta, junto al vicepresidente Leonardo Limia.

En el encuentro también participaron autoridades de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos (Faped) y representantes de distintas filiales provinciales que se encuentran en Córdoba en el marco de su encuentro federal.

Durante la jornada, los legisladores dieron la bienvenida a los periodistas deportivos y destacaron su rol en la difusión y acompañamiento del deporte en todo el país.

En ese contexto, Botta señaló que el deporte es una herramienta fundamental para la sociedad y remarcó la importancia de sostener políticas públicas que impulsen su desarrollo. Limia, por su parte, valoró el crecimiento de las políticas deportivas en la provincia.

La comisión también reconoció al periodista deportivo Marcos Torrejón, surgido en el canal Show Sport, por su aporte a la difusión del deporte.

Durante su intervención, Torrejón compartió un testimonio personal sobre el cáncer de páncreas que atravesó y reflexionó sobre la importancia de la salud, la alimentación y la fortaleza emocional.

“Cuando nos toca atravesar una situación compleja, hay que entender que siempre hay una salida”, expresó.

Luego de un cuarto intermedio, la comisión entregó la distinción especial a “Maligno” Torres Gil, en reconocimiento a su trayectoria representando a Córdoba y a la Argentina en el BMX Freestyle y a sus logros en competencias internacionales.

El deportista agradeció el reconocimiento y señaló que este tipo de gestos sirven como motivación para continuar entrenando y afrontar nuevos objetivos deportivos.