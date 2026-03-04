El temporal golpeó Moldes y La Carlota: la Provincia envía ayuda

El Gobierno de Córdoba activó el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre luego del fuerte temporal que golpeó anoche a las localidades de Coronel Moldes y La Carlota, en el sur provincial.

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Torres, recorrió este martes las zonas más afectadas junto a un equipo de la Secretaría General de Desarrollo Social. En Coronel Moldes fue recibido por el intendente Ezequiel Moiso y en La Carlota por la intendenta Natalia Bellon.

Si bien la recorrida oficial se concentró en esas dos ciudades, el fenómeno climático también impactó en distintos puntos de los departamentos Río Cuarto, Unión, Marcos Juárez y Juárez Celman.

Durante el relevamiento se constató que el fuerte viento y la lluvia provocaron voladuras totales y parciales de techos en viviendas, caída de árboles de gran porte, daños en vehículos, afectación del tendido eléctrico y roturas en establecimientos educativos. También hubo vecinos con lesiones que debieron recibir asistencia.

En Coronel Moldes se registraron viviendas con destrucción total y parcial de cubiertas, más de 200 árboles caídos y amplios sectores comprometidos por ejemplares de gran tamaño con riesgo de derrumbe. Además, se produjeron cortes generalizados de energía eléctrica.

En La Carlota, en tanto, se detectaron viviendas con colapso parcial de estructuras, voladuras de techos, daños en un centro educativo y rotura de cerramientos perimetrales en una institución escolar.

Ante esta situación, el Gobierno provincial puso en marcha el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, un mecanismo destinado a asistir a las familias damnificadas y reparar bienes muebles e inmuebles afectados por eventos climáticos.

“En estos momentos difíciles hay que estar donde hay que estar: en el territorio, con los vecinos y trabajando junto a cada intendente para dar respuestas rápidas”, afirmó Torres durante la recorrida.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social confirmaron que el acompañamiento continuará en coordinación con los municipios para avanzar con la asistencia a los vecinos afectados.