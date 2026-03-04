Entregaron certificados a profesores de los talleres de Familia Activa

Villa Carlos Paz. En el Estadio Arena Villa Carlos Paz se realizó ayer la entrega de certificados a los profesores que participaron en los talleres de Familia Activa Verano, un programa municipal que convocó a miles de vecinos y que reafirma su continuidad durante todo el año.

El acto reconoció la labor de más de 115 profesionales de las áreas de Cultura, Deportes, Casa de la Mujer y La Fábrica, quienes estuvieron al frente de actividades destinadas a niños desde los 4 años hasta adultos mayores, en más de 40 sedes distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

Actividades para mayores de 60 años

Durante la última semana de febrero se llevaron a cabo los cierres de los talleres de verano destinados a personas mayores de 60 años, con dos jornadas especiales cargadas de recreación e integración.

La primera actividad tuvo lugar en la costa del río, en barrio El Fantasio, donde se organizaron juegos intertribus, mates compartidos, música y baile. El cierre incluyó un paseo en catamarán por el lago San Roque, ofreciendo una experiencia recreativa y paisajística única.

Más de 450 adultos mayores participaron este verano en propuestas como Gimnasia Integral, Newcom, Senderismo, Natación y Aquagym, desarrolladas en espacios como la Pileta Municipal, el Polideportivo Distrito Oeste de Colinas, el Arena VCP, el Punto Comunitario de Sol y Río y el Parque Estancia La Quinta.

El programa promueve el encuentro, la integración y hábitos saludables, fortaleciendo vínculos comunitarios a través de actividades gratuitas y accesibles.

Avilés: “Participaron más de 5 mil vecinos”

Durante el acto, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, destacó la magnitud y el impacto social del programa.

“Es un programa que identifica a Carlos Paz. Convoca a chicos desde los cuatro años y no tiene límite de edad. Más de cinco mil vecinos participaron el año pasado y contamos con más de ciento quince profesionales con título habilitante”, expresó Avilés.

El jefe comunal subrayó además que se trata de una política pública sostenida en el tiempo: “Debe ser el único municipio que invierte de esta manera en profesionales capacitados. No hablamos solo de deporte y cultura, hablamos de inclusión, de presencia territorial del Estado y de gratuidad”.

Barrera resaltó la calidad de los docentes

Por su parte, el director de Cultura, Fernando Barrera, resaltó la calidad del cuerpo docente y la amplitud de la propuesta cultural. “Hoy poder tener una clase gratuita de música, teatro, pintura o danza es realmente fantástico. El rango etario es muy amplio, desde niños pequeños hasta adultos mayores, y eso es lo que hace grande a este programa”, afirmó.

Solé: “Que no tenga costo es muy importante”

En tanto, el director de Deportes, Juan Solé, destacó que el programa 2026 contempla más de 250 actividades en todas las áreas. “Contamos con actividades para vecinos desde los cuatro años hasta las personas mayores. Que no tenga costo es algo muy importante para toda la familia”, señaló.

Familia Activa continuará durante todo el año con inscripciones abiertas desde marzo y el inicio de clases en abril, consolidándose como una de las políticas públicas más convocantes de la ciudad y reafirmando el compromiso municipal con el bienestar y la calidad de vida de la comunidad.