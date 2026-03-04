Familia Activa: Hubo más de 250 actividades en los barrios de Carlos Paz

Más de 250 actividades deportivas, culturales y de formación y vida en la naturaleza, que forman parte del programa municipal «Familia Activa», se llevarán adelante en los distintos barrios de Villa Carlos Paz. Hay más de 40 sedes municipales y de instituciones intermedias, con 115 profesores profesionales capacitados para brindar atención a vecinos y turistas.

Cada año participan más de 5 mil alumnos y en el día de ayer, se presentó una nueva edición del calendario de integración comunitaria y promoción de hábitos saludables para el 2026. El lanzamiento se realizó en el Estadio Arena, con la presencia del intendente Esteban Avilés, funcionarios municipales, profesores, coordinadores, representantes de instituciones y vecinos.

Las actividades gratuitas anuales están destinadas a niños (desde los 4 años), jóvenes, adultos y personas mayores, consolidándose como un espacio de encuentro, formación y recreación para toda la comunidad. Las distintas propuestas abarcan variadas disciplinas deportivas, talleres culturales, actividades recreativas, vida en la naturaleza, programas de formación y espacios de capacitación.

Los vecinos se pueden inscribir desde hoy en la web https://familiaactiva.modernizacionvcp.gob.ar/.

El programa se desarrolla en espacios municipales, además de contar con el acompañamiento de 20 centros vecinales y el trabajo articulado con instituciones intermedias como el Centro de Jubilados y Pensionados, Club de Abuelos y Casa de la Amistad, fortaleciendo el entramado social de cada barrio y garantizando el acceso cercano a cada vecino, en todos los distritos de la ciudad, con una oferta descentralizada.

Durante el encuentro también se realizó una entrega de certificados y reconocimiento al esfuerzo y colaboración tanto de los profesores, como de las Instituciones y Centros Vecinales que brindan sus espacios para la práctica de las actividades.