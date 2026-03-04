Se presentó el calendario del 2026

Familia Activa: Hubo más de 250 actividades en los barrios de Carlos Paz

El intendente Esteban Avilés destacó la importancia que el programa tiene para la ciudad.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
miércoles, 4 de marzo de 2026 · 16:44

Más de 250 actividades deportivas, culturales y de formación y vida en la naturaleza, que forman parte del programa municipal «Familia Activa», se llevarán adelante en los distintos barrios de Villa Carlos Paz. Hay más de 40 sedes municipales y de instituciones intermedias, con 115 profesores profesionales capacitados para brindar atención a vecinos y turistas.

Cada año participan más de 5 mil alumnos y en el día de ayer, se presentó una nueva edición del calendario de integración comunitaria y promoción de hábitos saludables para el 2026. El lanzamiento se realizó en el Estadio Arena, con la presencia del intendente Esteban Avilés, funcionarios municipales, profesores, coordinadores, representantes de instituciones y vecinos.

Las actividades gratuitas anuales están destinadas a niños (desde los 4 años), jóvenes, adultos y personas mayores, consolidándose como un espacio de encuentro, formación y recreación para toda la comunidad. Las distintas propuestas abarcan variadas disciplinas deportivas, talleres culturales, actividades recreativas, vida en la naturaleza, programas de formación y espacios de capacitación.

Los vecinos se pueden inscribir desde hoy en la web https://familiaactiva.modernizacionvcp.gob.ar/.

El programa se desarrolla en espacios municipales, además de contar con el acompañamiento de 20 centros vecinales y el trabajo articulado con instituciones intermedias como el Centro de Jubilados y Pensionados, Club de Abuelos y Casa de la Amistad, fortaleciendo el entramado social de cada barrio y garantizando el acceso cercano a cada vecino, en todos los distritos de la ciudad, con una oferta descentralizada.

Durante el encuentro también se realizó una entrega de certificados y reconocimiento al esfuerzo y colaboración tanto de los profesores, como de las Instituciones y Centros Vecinales que brindan sus espacios para la práctica de las actividades.

Galería de fotos

Más de
Familia Activa Villa Carlos Paz programa municipal Esteban Aviles

Comentarios