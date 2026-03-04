Gallo busca reinsertarse en la sociedad luego de estar preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela dijo este miércoles en conferncia de prensa que pidió hablar por "lo necesitaba, quería dar mi palabra" y agradeción "el apoyo de la institución desde el primer momento" en que estuvo detenido en Venezuela, donde pasó 448 días.

"No me tienen acá, esta es mi casa, es mi institución", dijo Gallo durante el encuentrocon la prensa en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería

Explicó que durante su cautiverio en Venezuela "me han hecho saber que el Estado me pedía" y pidió que "no nos olvidemos de los (argentinos) que siguen" en ese país.

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó.

Junto con Gallo estuvieron en la conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería Comandante General Claudio Brilloni

El gendarme señaló que “le han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí. Éramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”. añadió.

Y agregó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una transición. Los presos políticos están esperado ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”.

También pidió a los medios internacionales “no bajar los brazos y poner su granito de prisión”. “Yo sigo encerrado en mi mente, hasta que no liebren a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron”.

También agradeció a todos las “instituciones y organismos internacionales” involucrados en su repatriación y al “Estado argentino”. “Yo no voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación Argentina”, señaló, sin mencionar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que habría intercedido para su liberación.