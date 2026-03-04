Hospitales públicos: habilitan tres vías para solicitar consultas

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que los hospitales públicos de Córdoba cuentan con tres modalidades disponibles para gestionar turnos de consultas médicas, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención sanitaria y brindar alternativas acordes a las necesidades de cada paciente.

Las personas pueden optar por solicitar su turno de manera presencial, telefónica o digital, eligiendo la opción más práctica y accesible.

En primer lugar, los turnos pueden gestionarse de forma presencial en el área de Admisión de Pacientes de cada hospital, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 18 horas.

Otra alternativa es realizar el trámite por vía telefónica, comunicándose con la Central de Turnos provincial al 0800-555-4141. Este servicio funciona de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y permite coordinar la consulta sin necesidad de trasladarse al establecimiento de salud.

Además, los ciudadanos pueden gestionar su turno de manera online a través de la plataforma Ciudadano Digital. Para ello, se puede ingresar desde una computadora o mediante la aplicación móvil, buscar en el sistema la opción “Turnos SiSalud” y seguir los pasos indicados para completar la solicitud.

Desde la cartera sanitaria recordaron que los turnos para estudios de diagnóstico por imágenes y laboratorio se entregan exclusivamente de manera presencial, en la secretaría de cada servicio correspondiente y con el pedido médico emitido previamente.

De esta manera, el sistema de salud provincial continúa ampliando herramientas para agilizar la gestión de turnos y mejorar la accesibilidad a las consultas médicas.