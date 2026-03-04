La opinión compartida por más del 90% de los turistas sobre Carlos Paz

El balance de la temporada de verano de Villa Carlos Paz reveló el fortalecimiento del destino como una de las opciones más elegidas por las familias argentinas, puso énfasis en el trabajo conjunto entre el sector público y las cámaras empresarias y dejó un dato clave de cara al futuro: más del 96% de los turistas que visitaron la ciudad se mostraron satisfechos por su estadía y calificaron su experiencia de forma favorable.

En medio de un contexto económico complejo, la ciudad logró mejorar los registros interanuales y ofreció una experiencia de calidad y a buen precio para los visitantes. Así se reflejó en la encuesta de satisfacción que formó parte del Informe Estratégico 2026 y donde las prestaciones locales, sus paisajes, la diversidad de sus atractivos y la atención de los vecinos carlospacenses fueron valorados con 4,8 puntos sobre 5.

Asimismo, el destino fue definido con las palabras «hermosa», «linda», «increíble» y «limpia».

El intendente Esteban Avilés destacó el nivel de satisfacción y elogió el esfuerzo de los comerciantes, de los hoteleros y los gastronómicos. «Quiero felicitar a la comunidad de Carlos Paz, que son los protagonistas. Más del 96% de los turistas que vinieron nos dieron la máxima calificación dentro de los parámetros de turismo internacional y nacional. Esto habla de una comunidad que es responsable, que es solidaria, que invierte y que se preocupa por ofrecer mejores prestaciones al turismo. Somos los mejores anfitriones del país, así que el primer reconocimiento es para los vecinos de la ciudad. Y quiero sumar en esto a las instituciones intermedias, al sector privado y al público, que estamos trabajando juntos en el Master Plan de Turismo, algo único en su forma en la historia de la Provincia de Córdoba»; sostuvo el mandatario.

«Son números positivos los que estamos viendo y más cuando se compara a Carlos Paz con otras realidades a nivel provincial y nacional. Carlos Paz ha sido uno de los tres destinos más elegidos de la temporada de verano y hemos liderado por mucho en la plaza a nivel provincial. El turista que nos conoce vuelve y siempre sumamos gente nueva que nos descubre por primera vez. Eso habla de liderazgo y de innovación permanente, nuestro producto puede descubrir nuevos mercados»; completó.