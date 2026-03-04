Nahuel Gallo aguarda el alta definitiva para volver a su casa

Nahuel Gallo se encuentra en buenas condiciones de salud confirmó su esposa, María Alexandra Gómez, a través de sus redes sociales., donde se mostró junto al gendarme y su hijo compartiendo una comida familiar.

El gendarme regreso a la Argentina luego de 448 días en los que estuvo preso en Venezuela y ahora esperan que pueda retornar a su casa en Catamarca en las próximas horas luego de algunos estudios médicos pendientes.

Gallo se encuentra en el Edificio Centinela Gendarmería Nacional y aguarda el alta definitiva. Está bien de salud, según señalan en el Gobierno y, fundamentalmente, recalcan que no tiene signos ni lesiones que puedan indicar que sufrió maltrato en su estadía en Venezuela.

El posteo de la esposa de Nahuel Gallo

“Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados”, relató en las redes María Alexandra Gómez.

Pidió para estos momentos “respeto” porque, dijo, “la situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días”.

La pareja del gendarme también expuso en su publicación que su esposo se encuentra en proceso de recuperación y su salud “es lo primero”.

“Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso. Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”, completó.