Personal recibe el premio a la mejor red fija y móvil de la Argentina

Personal, empresa de servicios de conectividad fija y móvil fue galardonada por Ookla ®, en el marco del Mobile World Congress 2026 en Barcelona, con el premio a la mejor red móvil y la red fija de la Argentina durante el último semestre del año 2025 con una velocidad top de descarga en la red fija de 469 Mbps. En relación con la red móvil registró una velocidad de descarga media de 55,48 Mbps y una velocidad de descarga media 5G de 518,8 Mbps.

Este premio destaca además que es la red fija más rápida y la que ofrece la mejor experiencia de Argentina. Este reconocimiento verifica el rendimiento superior de las redes de Personal y el compromiso con ofrecer conectividad de excelencia para sus clientes. Contar con una buena red es clave en el día a día: permite disfrutar de streaming sin interrupciones, jugar en línea con baja latencia, realizar videollamadas estables y en alta calidad, trabajar desde los hogares sin cortes, descargar archivos pesados en segundos y sostener múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo sin perder rendimiento.

Roberto Nobile, CEO de Personal destacó: «Este nuevo reconocimiento de Ookla es una validación contundente de la visión que estamos construyendo para Personal en Argentina y también en Paraguay, donde lideramos con los mejores estándares. Estamos impulsando una nueva era de conectividad, donde la velocidad, la calidad y la cobertura no solo definen un estándar tecnológico, sino que son un habilitador esencial para el desarrollo digital del país. La expansión de 5G y el despliegue de fibra óptica representan mucho más que infraestructura: impulsan desarrollo económico, innovación e inclusión. En Personal ponemos a la persona en el centro, construyendo un ecosistema integral de servicios que brinde experiencias más personalizadas y diferenciales. Vamos a seguir invirtiendo e innovando para que cada persona, empresa y comunidad del país pueda conectarse al futuro».

Por su parte, Stephen Bye, Presidente y CEO de Ookla (una división de Ziff Davis), comentó: «Ookla tiene el honor de reconocer el compromiso de Personal por brindar experiencias de conexión excepcionales y un servicio de internet de alta calidad a sus clientes. Ganar el premio Speedtest a la Mejor Red Móvil y la Mejor Red Fija en Argentina es una prueba contundente de su desempeño líder en la industria y de su determinación para mejorar la conectividad».

Personal continúa con el despliegue de la tecnología fibra óptica al hogar (FTTH) en diferentes ciudades de Argentina. En paralelo, viene realizando la mayor transformación de la infraestructura de su red, tanto fija como móvil, introduciendo nuevas tecnologías de acceso que permiten mayores velocidades y contribuyendo además a optimizar la calidad de servicio en términos de estabilidad y disponibilidad, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario en su conexión a internet tanto dentro como fuera del hogar.

La red móvil se apoya hoy en más de 9.000 sitios 4G y 4.5G, con cobertura en 3.000 localidades. Sobre esa base, la compañía avanza de manera progresiva con el despliegue de 5G, con más de 1.100 sitios activos y la previsión de prácticamente duplicar esa cantidad en 2026. Personal fue pionera en encender 5G en Argentina en 2021 y mantiene desde entonces una posición de liderazgo. Un hito clave fue la activación del primer clúster 5G Stand Alone del país, que sienta las bases para nuevos casos de uso avanzados para personas, empresas, industrias y gobiernos.