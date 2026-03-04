Postergaron la indagatoria de “Chiqui” Tapia en la causa que investiga a la AFA

La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada para el 12 de marzo luego de que se presentara un cambio de abogado.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La Justicia había rechazado este martes el pedido que había hecho Tapia para que suspendan su declaración indagatoria, fijada inicialmente para el 5 de marzo. La defensa de Tapia había solicitado el viernes último que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria por la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió el 19 de febrero último citar a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.

También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.