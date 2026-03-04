Se incrementó el caudal del río Cosquín y sube el nivel del San Roque

Tras las lluvias caídas durante las últimas horas, se incrementó el caudal del Río Yuspe y el Río Cosquín y se estima que harán un importante aporte al dique San Roque.

La tormenta dejó importantes milimetrajes en las nacientes de los cursos de agua que alimentan el embalse más famoso de las sierras de Córdoba e ingresaron varias crecientes.

En la zona de San José de los Ríos, el pico de la crecida marcó 4,50 metros y se estima que 2 metros entrarán a la ciudad de Cosquín y luego desembocarán en el lago.

Es importante destacar, que una creciente de 3,50 metros también entró al río San Antonio luego de las precipitaciones registradas en las Altas Cumbres. Se dispuso la apertura al 100% de una de las dos válvulas del dique ante la amenaza de una noche lluviosa.