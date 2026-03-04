Tanti prepara una noche de música por el Día de la Mujer

Tanti se prepara para celebrar el Día Internacional de la Mujer con una noche de música, encuentros y propuestas culturales en el Anfiteatro Municipal.

La cita será el viernes 7 de marzo desde las 20, en un evento abierto pensado para reunir a vecinas y visitantes en una jornada festiva que combinará espectáculos en vivo, gastronomía y espacios de feria.

Durante la noche se presentarán Xime Anuk, El Rejunte, Mar Toscano, Luis Agüero y Grupo Amigos, que subirán al escenario con distintos estilos musicales para acompañar la celebración.

Además del espectáculo musical, el predio contará con food trucks, puestos de artesanos y sorteos, generando un ambiente pensado para compartir y disfrutar en comunidad.

La propuesta invita a acercarse al anfiteatro para vivir una noche de encuentro y celebración en torno al Día de la Mujer, con música y actividades para todo el público.