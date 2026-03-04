Una creciente de más de tres metros entró en el río San Antonio

Una creciente de tres metros y medio ingresó esta noche al río San Antonio y registró su pico a la altura del puente de Cuesta Blanca. Durante las últimas horas, las lluvias fueron intensas en las zonas de la alta montaña y en Los Gigantes, lo que provocó la crecida de todos los ríos y arroyos que conforman la cuenca del lago San Roque.

En la cuenca alta, cayeron aproximadamente 20 milímetros y el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y los bomberos voluntarios de Icho Cruz desplegaron un operativo en las márgenes para evitar accidentes.

Es importante destacar que el dique se encuentra en 35,54 metros (es decir que superó por 24 centímetros el nivel del vertedero) y se mantiene abierta una de las válvulas al 100%. En ese sentido, desde la administración provincial adelantaron que si persisten las precipitaciones también se podría abrir la segunda.