UTHGRA abre inscripciones a cursos de capacitación profesional

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Seccional Córdoba) informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva etapa de cursos de capacitación profesional, destinados tanto a afiliados como al público en general interesado en formarse en el sector gastronómico y hotelero.

Desde la entidad destacaron que las propuestas formativas apuntan a fortalecer el trabajo registrado a través de la profesionalización, brindando herramientas técnicas actualizadas y conocimientos específicos acordes a las demandas actuales de la actividad. Entre las capacitaciones disponibles se encuentran cursos de sushi, cocina árabe y bartender, que serán dictados por profesionales con amplia experiencia en el sector.

Las clases se desarrollarán en la Seccional Córdoba y también en las delegaciones de Villa Carlos Paz y Río Ceballos, ampliando así el alcance territorial de la propuesta.

Desde UTHGRA Córdoba reafirmaron su compromiso con la formación continua como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento profesional de los trabajadores y la mejora de la empleabilidad en la actividad gastronómica y hotelera. Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden acercarse a la sede más cercana o consultar a través de los canales oficiales del gremio.