Buscan frenar estafas online con una mesa interinstitucional

En la ciudad de Córdoba se realizó la reunión constitutiva de la Mesa Interinstitucional de Prevención de Delitos en Entornos Digitales, un espacio que busca fortalecer las estrategias de prevención frente al aumento de fraudes y estafas a través de internet.

El encuentro fue organizado por el Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba, junto a Córdoba Ciudad Inteligente y la fundación Technology With Purpose, y contó con la participación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

Durante la jornada, integrantes del programa “Ciudadanía Digital Responsable” expusieron las distintas acciones que desarrolla la Defensoría para concientizar y prevenir estafas digitales, una problemática que creció en los últimos años con el avance de las tecnologías y las plataformas online.

El objetivo de esta mesa es articular el trabajo entre distintas instituciones, compartir información y fortalecer las políticas de prevención vinculadas a los derechos y la seguridad digital de los ciudadanos.