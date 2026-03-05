Lluvias en las sierras de Córdoba

Carlos Paz: El lago volvió a crecer y está cerca de llenarse

Se encuentran abiertas las dos válvulas que tiene el dique y se monitorean los ríos y arroyos.
jueves, 5 de marzo de 2026 · 12:10

El lago San Roque registró un importante crecimiento en las últimas horas a partir de las crecientes que ingresaron en los ríos Cosquín y San Antonio y en los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras. La tormenta dejó importantes milimetrajes en el Valle de Punilla y especialmente en los sectores de alta montaña, donde nacen los cursos de agua.

El embalse se encuentra este jueves 5 de marzo en 35,83 metros (el nivel del vertedero alcanza 35,30 metros), lo que arroja un incremento de casi medio metro y se mantienen abiertas las dos válvulas del paredón.

Las precipitaciones fueron intensas durante la noche del miércoles y esta madrugada, lo que provocó una creciente de más de tres metros en el río San Antonio y otra de dos metros en el río Cosquín.

El pronóstico anticipa que la inestabilidad permanecerá hasta el viernes a la tarde en la región, no se descartan nuevas crecidas y se está monitoreando el caudal del lago para evitar inundaciones en los sectores más bajos de Villa Carlos Paz.

