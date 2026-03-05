Cielo oscuro, truenos y mucha lluvia en las sierras de Córdoba

Un alerta meteorológico por tormentas fuertes se encuentra vigente para este jueves 5 de marzo en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Se prevé durante el día de hoy una intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h, abundante agua en cortos períodos y la ocasional caída de granizo en algunos sectores de la provincia.

Desde las primeras horas de la mañana, los truenos se hicieron sentir y el cielo se puso negro.

La jornada estará caracterizada por la inestabilidad y desde anoche, las precipitaciones son intensas en los corredores serranos y ocasionaron la crecida de los principales ríos y arroyos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un Alerta Amarillo y las zonas más afectadas por el fenómeno serán principalmente el norte y el oeste de Córdoba, además de una porción del sur provincial.

De acuerdo al pronóstico, las lluvias continuarán hasta el viernes y no se descarta que haya nuevas crecidas.