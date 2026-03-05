¿Cuánto marcó la creciente en su llegada a Cosquín?

Una creciente de más de dos metros ingresó esta madrugada al río Cosquín tras las lluvias caídas en la alta montaña. Las precipitaciones fueron incesantes durante las últimas horas en el Valle de Punilla y otros sectores serranos de la Provincia de Córdoba.

Se desplegó un operativo de emergencia para custodiar las márgenes del río, con participación del ETAC, la Guardia Local y el personal de la Departamental Punilla.

Es importante destacar, que el pico de la crecida se registró en la Juntura de los Ríos.

Se solicitó tomar las medidas de precaución y seguir las indicaciones de las entidades correspondientes, ya que el caudal del río continua inestable debido a las precipitaciones que se están registrando en las zonas altas del río Yuspe.