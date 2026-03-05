Cuántos milímetros cayeron en la cuenca del lago San Roque

La tormenta descargó una importante cantidad de milímetros sobre la cuenca del lago San Roque y hubo crecientes en los ríos y arroyos serranos que atraviesan el Valle de Punilla.

Sobre la cuenca alta del río San Antonio, llovieron 37,25 mm; mientras que se registraron 22 mm. sobre la media y 1,25 mm. sobre la cuenca baja. Por su parte, sobre el arroyo Los Chorrillos cayeron 2 mm en las últimas seis horas y 17,2 mm. en Las Mojarras.

CUENCA SAN ANTONIO/ MILÍMETROS CAÍDOS

??Los Gigantes (200): 36mm

??La Posta (100): 7mm

??Puesto Garay (900): 4mm

??El Cajon (1800): 1mm

??Malambo(1010): 6mm

??Confluencia El Cajón (700): 8 mm

??*La Quebrada (1700): 2mm

??B° El Canal (600): s/d

??Perilago San Roque:(1100): 2 mm