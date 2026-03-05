El paso de la tormenta: las lluvias caídas en el Valle de Traslasierra

Un relevamiento de las lluvias caídas en el Valle de Traslasierra permitió conocer el impacto de la tormenta sobre la región.

Durante las últimas seis horas, las precipitaciones fueron intensas en las sierras de Córdoba y aportaron al crecimiento de los ríos y arroyos que alimentan los embalses de la región.

En La Ensenada, se registraron 22 mm; mientras que cayeron 8 mm. en Giulio Césare; 8 mm en Las Mesillas; 14 mm en la Naciente del río Mina Clavero; 5 mm en Cerro Hermoso; 7 mm en Los Sauces; 11 mm en Río Hondo; 24 mm en Mina Clavero; 9 mm en La Pirguita; 9 mm en Cerro Mogote; 6 mm en Los Sanjuaninos; 26 mm en Villa Cura Brochero; 57 mm en Nono; 30 mm en Ambul; 13 mm en Villa Sarmiento; 13 mm en San Pedro y 15 mm en San Vicente.