Faustino Oro se rindió y no logró ser el Gran Maestro de ajedrez más joven en la historia

Faustino Oro se rindió ante el ruso Aleksey Grebnev y no pudo aprovechar la chance de convertirse en Gran Maestro de ajedrez (la máxima distinción de su deporte). El argentino puedo haber sido el más joven en conseguirlo en toda la historia. El prodigio argentino, de tan solo 12 años, había logrado dos victorias consecutivas en el Abierto de Aeroflot.

Si le ganaba al ruso, Faustino hubiese conseguido la norma y pudo haber superado el récord del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días. El argentino, nacido el 14 de octubre de 2013, quedó a nada de lograrlo con seis días menos.

Pese al resultado final, Faustino Oro tuvo un desempeño muy bueno y competitivo. El martes había sufrido su primera derrota en el torneo al caer frente al ruso Ivan Rozum, pero este miércoles mostró carácter. En la séptima ronda, con piezas negras, superó al indio Lad Mandar tras una partida sólida y precisa que le permitió recuperar confianza y sumar un punto clave en la tabla.

Más tarde, en la octava ronda, afrontó un desafío mayor: con blancas derrotó al Maestro Internacional azerí Shiroghlan Talibov luego de una intensa partida de 60 movimientos. Fue un duelo estratégico y exigente que terminó inclinando a su favor para consolidar una jornada perfecta y quedar con 5,5 puntos en ocho presentaciones, producto de cuatro victorias, tres empates y una derrota.

El argentino nacido en San Cristóbal y radicado en Barcelona, ya cuenta con dos normas de Gran Maestro obtenidas en Madrid y Argentina durante 2025 y está tan sólo a una de conseguir el título mayor, un requisito de la FIDE que aplica para los menores de 14 años.