Jefes policiales visitaron Cuesta Blanca para analizar la seguridad local

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, recibió este jueves por la mañana a autoridades de la Unidad Regional Departamental Punilla para analizar distintos aspectos vinculados a la seguridad en la localidad.

Del encuentro participaron el subdirector de la Departamental Punilla, comisario mayor Hernán Santiago Guayanes, y el jefe de Inspección Zona 2, comisario inspector Ulises Bastianelli.

Durante la reunión se abordaron temas de seguridad inherentes a Cuesta Blanca, en el marco de la coordinación permanente entre las autoridades comunales y la Policía para reforzar el trabajo preventivo en la zona.