La Cumbre se posiciona como sede de eventos en Córdoba

La localidad de La Cumbre se incorporó a la Red de Destinos Sede de Eventos de Córdoba, una iniciativa impulsada por la Agencia Córdoba Turismo para fortalecer el turismo de reuniones y posicionar a distintas ciudades dentro del circuito provincial y nacional.

El acuerdo fue firmado recientemente por autoridades locales junto al organismo provincial, lo que permitirá que la localidad forme parte de un esquema de trabajo conjunto orientado a la captación y organización de congresos, ferias, encuentros deportivos y actividades culturales.

La red cuenta además con el acompañamiento del Córdoba Convention & Visitors Bureau, entidad que aporta experiencia en la gestión y promoción de eventos.

El objetivo es articular el trabajo entre destinos que cuentan con infraestructura y servicios adecuados para recibir eventos, fomentando el intercambio de información estratégica y la profesionalización del sector.

Con esta incorporación, La Cumbre busca consolidarse no solo como destino turístico tradicional del Valle de Punilla, sino también como sede para reuniones, congresos y actividades de alcance regional y nacional.