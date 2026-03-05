La Cumbre se posiciona como sede de eventos en Córdoba

Turismo de reuniones en Punilla
La Cumbre se posiciona como sede de eventos en CórdobaEl municipio firmó un convenio con la Agencia Córdoba Turismo para integrar el circuito que promueve congresos, ferias y encuentros en distintos puntos de la provincia.
La localidad de La Cumbre se incorporó a la Red de Destinos Sede de Eventos de Córdoba, una iniciativa impulsada por la Agencia Córdoba Turismo para fortalecer el turismo de reuniones y posicionar a distintas ciudades dentro del circuito provincial y nacional.
El acuerdo fue firmado recientemente por autoridades locales junto al organismo provincial, lo que permitirá que la localidad forme parte de un esquema de trabajo conjunto orientado a la captación y organización de congresos, ferias, encuentros deportivos y actividades culturales.
La red cuenta además con el acompañamiento del Córdoba Convention & Visitors Bureau, entidad que aporta experiencia en la gestión y promoción de eventos.
El objetivo es articular el trabajo entre destinos que cuentan con infraestructura y servicios adecuados para recibir eventos, fomentando el intercambio de información estratégica y la profesionalización del sector.
Con esta incorporación, La Cumbre busca consolidarse no solo como destino turístico tradicional del Valle de Punilla, sino también como sede para reuniones, congresos y actividades de alcance regional y nacional.