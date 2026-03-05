La familia de Falucho Laciar ayuda a Nico con una rifa llena de premios

La recuperación de Nicolás Savaniego, el niño de 12 años que cayó desde la caja de una camioneta en Villa Carlos Paz, generó una movida solidaria en la ciudad. La familia del triple campeón mundial de boxeo Santos Benigno “Falucho” Laciar impulsó una rifa con numerosos premios para ayudar a la mamá del menor a afrontar los gastos mientras acompaña el proceso de rehabilitación de su hijo.

Según contó la madre del niño a EL DIARIO de Carlos Paz, actualmente no puede retomar su trabajo porque debe acompañar a Nico durante su recuperación.

“Yo trabajaba en una despensa, pero por ahora no puedo volver hasta que Nico arranque bien el colegio y esté más estable. Calculo que en una o dos semanas voy a poder empezar a buscar trabajo”, explicó.

La iniciativa solidaria surgió desde un comercio ubicado frente a la casa de la familia. La despensa pertenece a la hija de Laciar, quien junto a su padre organizó la rifa y convocó a vecinos y comerciantes a donar premios para ayudar.

La madre del niño también destacó el acompañamiento personal del exboxeador durante la internación. Según relató a EL DIARIO, Laciar visitó varias veces a Nico en el Hospital de Niños de Córdoba.

“Falucho fue tres veces a verlo. El día que Nico se despertó estaba ahí. Después volvió a pasar unos días antes de que le dieran el alta. Es divino, nunca me imaginé la actitud de él y de su hija”, contó.

El sorteo se realizará el 1 de abril y será transmitido en vivo a través de la página lode_falucho.

Quienes quieran colaborar pueden adquirir números de la rifa o realizar consultas al .3541704420

Entre los premios donados figuran una moto 0 km, un metegol y un microondas, además de una gran cantidad de aportes de comercios y vecinos, entre ellos: